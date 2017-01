Le parlement mexicain salue le rôle "pivot" de l'Algérie dans la préservation de la stabilité de la région

La parlementaire mexicaine Maria Garcia Perez a salué, lundi, le rôle "pivot" de l'Algérie dans la préservation de la stabilité de la région, se félicitant de la convergence des positions des deux pays sur plusieurs causes justes notamment le soutien du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux décisions onusiennes.

Lors d'une audience que lui a accordée le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, Mme. Perez qui conduit une délégation parlementaire et gouvernementale des Etats Unies du Mexique, a exprimé "la volonté politique" de son pays à "consolider les liens de coopération parlementaire entre les deux pays", a indiqué un communiqué de l'APN.

La parlementaire mexicaine a appelé, dans le même contexte, au renforcement des relations entre l'Algérie et le Mexique "en réactivant les deux groupes d'amitié parlementaire pour parvenir aux résultats positifs espérés notamment au plan économique".

Pour sa part, le président de la chambre basse a mis en exergue "les efforts de l'Algérie pour la consécration des facteurs de la sécurité, de la stabilité et de la paix dans la région à partir de son expérience en matière de lutte contre le terrorisme".

Il a rappelé, par ailleurs, "les relations politiques existant entre

les deux pays, et que traduisent les positions communes de soutien aux causes justes dans le monde, à leur tête la question du Sahara Occidental et le combat de son peuple pour ses droits inaliénables".

M. Ould Khelifa a salué, dans ce sens, la position du gouvernement, du parlement et du peuple du Mexique en faveur du droit du peuple Sahraoui à l'autodétermination afin de se libérer de l'occupation marocaine.

L'audience a été permis d(aborder les relations historiques qui existent entre les deux pays amis et les perspectives de leur développement dans plusieurs domaines à travers l'échange d'expériences et de visites.

A cette occasion, le président de l'Assemblée a appelé à "la mise en place d'une stratégie adéquate pour la mobilisation des potentialités économiques et humaines que recèlent les deux pays pour renforcer leur coopération bilatérale sur tous les plans", indiquant que les réformes politiques initiées par le président de la République Abdelaziz Bouteflika depuis 2011"ont porté leurs fruits et permis de consolider les libertés et les droits de l'homme et donner plus d'espace à l'opposition", a ajouté la même source.

M. Ould Khelifa a rappelé les acquis des femmes qui occupent de plus en plus des postes de responsabilité et qui ont plus de représentation dans les différentes assemblées, en plus de leur participation efficace dans la vie sociale, culturelle et économique.

Il est à rappeler que la délégation mexicaine visitera, pour une durée de six jours, les camps de réfugiés sahraouis à partir de mardi. APS