Hausse du nombre de conteneurs débarqués au port d’Alger en 2016

Au total 285.779 conteneurs ont été débarqués au port d’Alger en 2016, soit 6.937 conteneurs de plus par rapport à 2015 lorsque leur nombre était de 278.842, enregistrant une hausse prés de 2,5%, a indiqué dimanche la direction régionale des douanes d’Alger Port.

"Le nombre de conteneurs débarqués au port d’Alger en 2016 a augmenté de 6.937 conteneurs par rapport à celui enregistré en 2015, représentant une hausse de 2,49 %", a déclaré Zoubir Alaoui, directeur régional des douanes d’Alger Port à l’occasion d’une journée portes ouvertes sur l’institution.

Le directeur a jouté que les conteneurs transférés du port d’Alger en 2016, vers les ports-secs et les entrepôts sous-douane représentent 81,92 % sur l’ensemble des conteneurs débarqués, faisant du port "un lieu de transition et non un lieu de stockage".

Quant au trafic de car-ferries, ils étaient de 177 à être enregistrés à l’arrivée et autant au départ en 2015 contre 161 à l’arrivée et autant au départ en 2016 (-9%) alors que le nombre de passagers a augmenté dans les deux sens passant de 184.302 passagers en 2015 à 218.255 en 2016 (+18%).

Malgré cette hausse, le délai de traitement des passagers est d’une heure et sept minutes, souligne le directeur.

Il a ajouté que les formalités douanières de départ et d’arrivée sont effectuées à bord des car-ferries. "Le voyageur effectue les formalités pour la délivrance de documents de passage en douane lors de la traversée en bateau que ce soit pour Alger-Alicante ou Alger-Marseille", a-t-il dit.

Le directeur a déclaré qu’il y aura d’autres améliorations pendant la saison estivale de 2017 grâce à de nouveaux textes réglementaires "qui ne sont pas encore prêts".

"L’objectif des facilitations est de permettre aux membres de la communauté algérienne à l’étranger de venir passer leurs vacances en Algérie en toute quiétude et ce dans le cadre de l’amélioration du service public en ce qui concerne les voyageurs", a-t-il précisé.

Pour ce qui est du commerce extérieur (hors régime particulier), le directeur a indiqué que les déclarations d’exportation étaient de 1.732 en 2016 contre 1.396 en 2015 (+24%) alors que les déclarations d’importation enregistrées ont baissé de 21.494 en 2015 à 21.599 en 2016.

Le nombre global des déclarations souscrites au niveau des bureaux des douanes d’Alger Commerce et d’Alger Régimes Particuliers en 2016 a enregistré une augmentation de 2.820 déclarations par rapport de celui de 2015.

Le bilan des opérations de commerce extérieur via le port d’Alger a enregistré, en termes de valeur, une diminution en passant de 525.153.392.615 DA en 2015 à 490.975.328.744 DA en 2016 (-6,5%), a détaillé M. Alaoui.

Les principales marchandises exportées via les bureaux des douanes d’Alger Port sont notamment des produits alimentaires (dattes, beurre, biscuits, boissons gazéifiées, des jus et caroubes), des biens d’équipement industriels.

En termes de valeur, les exportations ont réalisé en 2016 une recette globale de 69.980.243 dollars, soit une augmentation de 51,27 % à celle réalisée en 2015 (46.264.542 dollars).

Toutes ces activités ont permis un recouvrement de 124 milliards DA en 2016, soit moins qu’en 2015 avec 126 milliards DA à cause de la baisse de certaines importations comme celle du rond à béton ayant baissé de plus de 30%, selon le bilan.

Les avantages fiscaux sont aussi en baisse de 13 % en 2016 par rapport à 2015.

S'agissant des articles retenus pour soupçon de contrefaçon, ils ont totalisé 857.812 articles en 2016 contre 16.138 en 2015. A titre d’exemple, il y a eu 200.000 chargeurs de téléphone portable dans ce cas.

Enfin, la direction a traité 60 affaires liées à l’infraction de change avec une saisie de 8,7 kg de bijoux en or d’une valeur de 217 millions DA.