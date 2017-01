Intempéries: 38 routes nationales et chemins de wilaya fermés à la circulation

Trente huit (38) routes nationales et chemins de wilayas sont fermés à la circulation en raison des intempéries enregistrées dans certaines wilayas du pays, ont indiqué lundi les services de la Gendarmerie nationale (GN) dans un communiqué.

Les wilayas les plus touchées sont: Laghouat, El Bayedh,Tlemcen, Tizi-Ouzou, Batna, Bouira et Sétif, précise la même source, ajoutant que les RN 15 et 33 reliant les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou, la RN 99 reliant les wilayas de Tlemcen et d'El Bayedh, ainsi que la RN 47 reliant les wilayas de Laghouat et d'El Bayedh sont les plus touchées.

" Les services concernés, procèdent à l'heure actuelle, de concert avec les éléments de la GN et de l'Armée nationale populaire (ANP), aux opérations de déneigement au niveau des axes susmentionnés, en vue de leur réouverture à la circulation", conclut le communiqué.