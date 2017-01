Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est entretenu, lundi à Alger, avec le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali.

L'entretien s'est déroulé en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel. APS