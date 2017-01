Hausse sensible de la production mellifère à Skikda

La production mellifère a enregistré une hausse sensible dans wilaya de Skikda avec une production de 9200 quintaux de miel durant cette saison agricole, contre 6100 quintaux en 2015, a-t-on appris lundi de la direction des services agricoles (DSA).

S’exprimant en marge de la cinquième édition du Salon national du miel organisé depuis samedi dernier au centre culturel Aissat Idir de Skikda, Rabeh Messikh, responsable à la DSA, a qualifié la production de cette saison de "substantielle", eu égard à la sécheresse qu’a connu la région de Skikda.

Ce responsable a imputé cette hausse à ‘'l'accroissement’’ du nombre de ruches qui s’est élevé à 172.000 cette saison comparativement à celui de la saison précédente où il était de l’ordre de 115.000, soulignant que la filière de la production mellifère dans cette wilaya compte 3500 apiculteurs assurant 6600 offres d’emploi saisonniers.

De son côté, Hichem Gouti, président de l’association des apiculteurs de la wilaya de Skikda et vice-président de la fédération nationale des apiculteurs, a indiqué que la wilaya de Skikda produit annuellement plus de 200.000 ruches pleines, précisant qu’en plus de "l’autosuffisance" enregistrée dans ce domaine, elle approvisionne également plusieurs wilayas dont El Tarf, Annaba, Constantine, Souk- Ahras, Jijel, Guelma, Bordj Bou Arreridj et Sétif.

Cette même source, a précisé, par ailleurs que les localités les plus productives en miel sont celles de Ramdane Djamel et Salah Bouchaour, soulignant que la wilaya de Skikda est connue par la production du miel d’agrumes, de châtaigne et d’eucalyptus.

Affirmant que l’objectif visé est "l’exportation du miel local", le président de l’association des apiculteurs de Skikda, oeuvre à attirer les jeunes diplômés des centres de formation professionnelle, afin qu’ils investissent dans des unités d’apiculture et de production de miel.

La cinquième édition du salon du miel connait ces jours-ci une grande affluence des visiteurs à la recherche de miel pur, connu pour ses vertus thérapeutiques.

30 apiculteurs venus de 15 wilayas du pays, proposent plusieurs variétés de miel, à l’image de l’apicultrice Souad Boughaba, unique femme ayant pris part à ce salon.

Activant dans ce domaine depuis 4 ans dans la localité d’Aïn Zouit, cette apicultrice possède 25 ruches et sa passion pour ce métier lui a permis de produire diverses variétés de miel de montagne.

Quant aux prix du miel, ils oscillent entre 3000 et 4500 DA le kilogramme de miel, alors que le plus onéreux reste le miel de cèdre, très demandé par les citoyens pour ses multiples bienfaits, et dont les apiculteurs attribuent la cherté aux difficultés liées à sa production.

Des sections locales des différents dispositifs d’emploi de jeunes, de représentants de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC), de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et de la société algérienne des assurances (SAA) sont aussi présentes à ce salon.

Organisé par l’association des apiculteurs de la wilaya de Skikda en collaboration avec la direction des services agricoles, le 5ème salon du miel se poursuivra jusqu’à mercredi prochain. APS