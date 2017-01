Phoeniciculture : plus de 600.000 palmiers traités contre le Boufaroua à Ouargla

Quelque 620.000 palmiers ont été traités, à titre préventif, contre les maladies du Boufaroua et du Myelois, durant la saison 2015-2016, à travers la wilaya d’Ouargla, rapporte l’APS qui cite la direction locale des services agricoles (DSA).

L’opération a porté sur le traitement de 320.000 palmiers contre le Boufaroua et 300.000 palmiers contre le Myelois, avec le concours de l’institut national de protection des végétaux (INPV) et la participation d’une dizaine d’entreprises privées et des agriculteurs eux-mêmes.

Afin d’assurer l’efficience de cette action de prévention, pour laquelle a été mobilisée une quantité de plus de 263 litres de produits phytosanitaires, les services agricoles ont suggéré aux instances centrales d’accroitre les effectifs de palmiers à être ciblés dans la wilaya et les porter cette année à 911.000 palmiers, a-t-on fait savoir.

Les services de prévention végétale de la DSA ont lancé, fin décembre dernier, une large opération de sensibilisation des agriculteurs sur la menace d’un parasite du palmier, le Charançon rouge, et la prévention de cette maladie, actuellement non répandue en Algérie mais apparue dernièrement dans des pays voisins.

Cette maladie est provoquée par un coléoptère de couleur rougeâtre avec des taches noires qui s’attaque au tronc du palmier et y cause de gros dégâts, a-t-on expliqué. APS