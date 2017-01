Alger : une « Nuit des idées », mercredi et jeudi, pour favoriser l’échange

Des expositions, récitals musicaux, projections et autres rencontres thématiques, proposés par les instituts culturels Européens présents à Alger, figurent au programme de la « La Nuit des idées » prévue pour se dérouler les 25 et 27 janvier dans la capitale.

Cette manifestation sera inaugurée par un concert d’Amel Brahim Djelloul à l'Opéra d'Alger et d’un vernissage de l'exposition « Ca va waka » du photographe Nassim Rouchiche, à l'espace culturel ‘’La Baignoire’’.

L'institut Cervantès accueillera, pour sa part, une rencontre avec l'écrivain et journaliste Italien, Bruno Arapia, organisée à l’instigation de l'Institut culturel italien, ainsi qu’un spectacle de flamenco.

L'espace « Les Ateliers sauvages » proposera, de son coté, la présentation du dernier numéro de la revue « Naqd », à l'occasion du 25ème anniversaire de sa première parution et la projection du film « Héros sans visage » de la réalisatrice Péruvienne, Mary Jimenez.

Le café littéraire « Le Sous marin », autre partenaire de « La Nuit des idées », y participera à travers une programmation musicale variée et des rencontres-débats animées par l'islamologue, Said Djabelkheir, et le philosophe, Smail Mehnana.

Plusieurs rencontres-débats traitant des thèmes de la citoyenneté, des civilités et de la civilisation aux frontières de la justice seront, d’autre part, organisées à la Cinémathèque d’Alger, au Centre diocésain et à l'Institut culturel Français d'Alger.

La « La Nuit des idées », coordonnée à travers le monde par le réseau des instituts culturels Français, vise, selon ses promoteurs, à favoriser l'échange et la libre circulation des idées, à travers des débats ouverts, impliquant des acteurs culturels et associatifs.