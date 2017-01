CAN-2017 : l'Algérie éliminée au premier tour pour la 7e fois

La sélection algérienne, éliminée dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017 au Gabon, connaît ce sort pour la 7e fois dans l'histoire de ses participations dans la fête footballistique continentale.

La première fois où les Verts ont quitté l'épreuve dès la phase de poules remonte à 1968. Le même destin leur avait été réservé au cours des tournois de 1986, 1992, 1998, 2002 et 2013.

L'Algérie, qui a participé 17 fois dans la phase finale de la CAN, n'a accédé qu'à deux reprises en finale. Ce fut en 1980, lorsqu'elle avait été battue par le Nigeria, pays hôte de l'épreuve, avant de prendre sa revanche sur ce même adversaire dix ans après à Alger pour s'offrir le trophée de l'édition 1990.

L'équipe nationale a atteint les demi-finales de la CAN quatre fois (1982, 1984, 1988 et 2010), et également quatre autres les quarts de finale (1996, 2000, 2004 et 2015). APS