Lamamra conduira la délégation algérienne aux travaux du Conseil exécutif de l'UA

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, conduira la délégation algérienne aux travaux de la 30ème session du Conseil exécutif et aux consultations ministérielles préparatoires au 28ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, pour conduire la délégation algérienne aux travaux de la 30ème session du Conseil exécutif et aux consultations ministérielles préparatoires au 28ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba", précise la même source.

M. Lamamra mènera également "des consultations politiques avec ses homologues africains concernant les questions continentales et internationales figurant à l'ordre du jour du sommet, ainsi que sur les moyens de renforcement de l'action africaine commune en faveur de la promotion des objectifs de l'UA en matière de paix, de sécurité et de développement conformément à son Acte constitutif", ajoute le communiqué.