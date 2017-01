Energie : la Guinée équatoriale souhaite rejoindre les rangs de l'OPEP

Le ministère des Mines et des hydrocarbures de Guinée Equatoriale a fait part, lundi, du désir de son pays de rejoindre, en qualité de 14ème membre, les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

M. Gabriel Mbaga Obiang s'était, à cet effet, rendu à Vienne, le 20 janvier, pour y rencontrer des responsables de l'OPEP et présenter la demande du gouvernement de son pays, arrêtée dans le sillage des travaux du 4ème Sommet Afro-Arabe de Malabo, en novembre dernier.

Troisième plus grand producteur de pétrole et de gaz en Afrique subsaharienne, la Guinée équatoriale avait, le 10 décembre 2016, décidé de rejoindre les 10 pays non membres de l'OPEP dans leur décision de réduire la production totale de pétrole de 558 000 barils par jour en 2017, y participant à hauteur de 12 000 barils/jour.

Ce pays entend s'engager à investir dans toute la chaîne d'approvisionnement en énergie, grâce à des projets phares tels que le Bioko Oil Terminal, le projet Fortuna Floating Liquefied Natural Gas, l'usine Riaba Fertilizers, le gaz naturel comprimé et le gaz naturel liquéfié.