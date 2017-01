Conférence Algérie-France sur l’Enseignement supérieur et la recherche

Destinée à approfondir la coopération universitaire et scientifique entre la France et l’Algérie, une 4ème Conférence consacrée à l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique débutera ses travaux, mercredi à Paris.

Regroupant plus d’une centaine de participants, dont de nombreux présidents et recteurs d’universités ainsi que des directeurs d’Ecoles supérieures des deux pays, cette rencontre prévue pour se dérouler deux journée durant, se veut un lieu d’échange d’expériences et de savoir faire.

Articulées autour de tables-rondes thématiques et d’entretiens individuels, elle sera axée sur l’analyse de la problématique du numérique en France et en Algérie et se traduire par la mise en œuvre de projets de coopération entre des établissements des deux pays.

Cette conférence sera inaugurée conjointement par Mme Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et M. Tahar HADJAR, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.