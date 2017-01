Intempéries: le réseau routier affecté dans 15 wilayas,de nombreuses routes inondées à Blida

Plusieurs axes routiers sont fermés à la circulation au niveau de 15 wilayas en raison des intempéries enregistrées dans la plupart des régions nord du pays, a indiqué mardi le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) dans un communiqué.

Treize (13) routes nationales et 15 chemins de wilaya sont fermés à la circulation, a précisé la même source, ajoutant que les wilayas les plus touchées sont : Tissemsilt, Ain Defla, El Bayedh,Tlemcen, Tizi-ouzou et Bouira, où les éléments de la GN et de l'ANP, procèdent de concert avec les services concernés, aux opérations de déneigement au niveau des axes susmentionnés, en vue de leur réouverture à la circulation.

Par ailleurs, les mêmes services ont enregistré, au cours des dernières 24 heures sur leur territoire de compétence, 2 décès et 28 autres blessés dans 10 accidents de la circulation, survenus dans diverses régions du pays.

Le nombre le plus élevé de ces accidents a été enregistré dans 2 wilayas, à savoir Constantine et Sétif avec 2 accidents chacune.

A ce titre et pour la sécurité de tous, les services de la GN appellent les usagers de la route à la vigilance et à la prudence, à la limitation de la vitesse ainsi qu'au respect de la distance de sécurité entre les véhicules, conclut le communiqué.

Blida : de nombreuses routes inondées par les pluies

De nombreuses routes ont été inondées mardi à Blida, par les fortes pluies et la montée des eaux des Oueds, a t-on appris auprès des services de la protection civile de la wilaya.

Le trafic routier est à l’arrêt sur l’axe de l’autoroute est-ouest reliant El Affroune et Alger, après avoir été inondé par les eaux de pluies, ce qui a nécessité, selon la même source, la démolition de la barrière en ciment, en vue d’évacuer les eaux, tout en utilisant des pompes à eau.

Des efforts sont toujours en cours en vue de la réouverture de cet axe, est-il signalé.

Les eaux ont, également, inondé le chemin de wilaya CW 61reliant Hammam Melouane à Bouguera, à l’est de Blida, à cause de la montée des eaux de l’Oued El Makarounate, est-il ajouté de même source.

Le débordement de l’Oued Chiffa a, en outre, causé la fermeture de la RN1, entre Chiffa et Médéa, au moment ou l’axe de la RN37 reliant Chréa à Blida, a été, également, fermé à la circulation, à cause des neiges obstruant la route.

Un appel a été lancé en direction des citoyens pour éviter d’aller vers cette région touristique, très prisée en période de neiges.

D’autre part, les agents de la protection civile de la wilaya sont intervenus, mardi, dans la région de Chréa, pour porter assistance à quatre (4) personnes, dont deux (2) blessées durant leur pratique du ski, et les deux (2) autres affectés par le grand froid dans la région.

Le trafic automobile est, aussi, à l’arrêt sur l’axe de la RN37A, reliant Chréa et Tabainat (Bouinane), à cause d’une chute d’arbres due à la neige, selon la même source, qui signale une action en cours pour la réouverture de cet axe.(APS)