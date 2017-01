Mondial militaire : tenante du titre, l’Algérie éliminée en quart de finale

L’équipe nationale de football militaire est éliminée de la Coupe du monde militaire. Tenante du titre, l’Algérie a été sortie par l’Egypte (2-1) en quart de finale joué mardi au complexe sportif Sultan Qaboos (Oman).

Il s’emblerait bien que nos équipes nationales de football partagent le même destin. Après l’élimination de la sélection nationale, civile, au premier tour de la Coupe d’Afrique des nations 2017, c’est au tour de la sélection militaire de quitter le mondial militaire, aux portes des demi-finales.

Après avoir franchi le cap du premier tour avec un sans faute, 3 victoires en autant de matchs, l’Algérie, tenante du titre acquit en 2015 à Mungyeong (Corée du Sud), s’incline face à une très bonne équipe égyptienne.

Mené au score après l’ouverture du score de Ahmed, à la 35e minute, pour les Egyptiens, les Verts ont réussi à revenir dans la partie dès le retour des vestiaires avec une égalisation signée Hamia (51’).

Dos à dos à l’issue des 90 minutes, les deux équipes ont du avoir recourir aux prolongations pour se départager. Alors que l’arbitre du match s’apprêté à mettre un terme aux débats, pour disputer les tirs au but, les Pharaons ont réussi à inscrire un second but de toute beauté par l’entremise de Ahmed El Cheikh (120’).

Les affiches des demi-finales connues

A l’issue des quarts de finale du tournoi, joués mardi, les affiches des demi-finales sont désormais connues. Outre l’Egypte, le Sultanat d’Oman, le Qatar et la Syrie ont eux aussi composté leurs billets pour le carré d’as.

Le pays organisateur s’est baladé face au Mali (5-0), le Qatar a sorti l’équipe de Bahreïn, aux tirs au but (4-2), alors que la Syrie a éliminé l’Allemagne (2-1).

Dans le dernier carré, prévu jeudi, la Syrie jouera face au Qatar, alors que l’Egypte affrontera le pays organisateur.