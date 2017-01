CAN 2017 : le tenant du titre éliminé, la RD Congo et le Maroc au 2e tour

La RD Congo et le Maroc se sont qualifiés mardi pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2017, à l’issue de la 3e et dernière journée du groupe C. De son côté, la Côte d’Ivoire, tenante du titre, est éliminée dès le premier tour.

C’est la 2e grosse surprise de cette 31e édition de la CAN 2017. Après l’élimination du Gabon (groupe A), pays organisateur, c’est au tour du tenant de titre de connaitre le même sort.

Vainqueurs de la dernière édition, disputée en Guinée Equatoriale (2015), les Ivoiriens quittent la compétition sans gagner le moindre match.

Alors que tout était encore jouable dans ultime journée de la phase de poules, les Eléphants ont été dévorés par des Lions de l’Atlas plus féroces. Au moment où un match nul suffisait largement au bonheur des Marocains, ces derniers ont fait bien mieux en dominant leur adversaire du jour, par le plus petit des scores (1-0), sur un but de toute beauté de Alioui (64’).

Après un début de compétition poussif, les protégés de Hervé Renard enchainent avec un deuxième succès et valident leur biller pour les quarts de finale en compagnie du RD Congo.

Véritable surprise de ce groupe C, les Congolais ont tenu leur rang d’outsider et même mieux. Pour cette dernière sortie, les Léopards ont battu le Togo sur le score de 3 buts à 1 et terminent en tête du groupe avec 7 points.

Ghana – Maroc en quart

Deuxième du groupe C, le Maroc (6 pts) affrontera le Ghana, premier du groupe D, dimanche prochain (20h00) à Port Gentil.

De son côté, la RD Congo jouera son quart de finale, le même jour (17h00) au stade de Oyem, face à l’Egypte ou bien contre le Mali.

Les Congolais seront fixés sur leurs adversaires, mercredi (20h00), à l’issue des deux dernières rencontres de ce premier tour de la CAN qui métreront aux prises l’Egypte au Ghana et l’Ouganda au Mali.

Le point sur le groupe C :