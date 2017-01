Le président Bouteflika charge M. Sellal de le représenter au sommet sur la Libye à Brazzaville

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de le représenter aux travaux du sommet du Comité de Haut niveau sur la Libye qui se tiendra vendredi à Brazzaville (République du Congo), indique mercredi un communiqué des services du Premier ministre.

Mandaté par l'Union africaine, le Comité de Haut niveau aura à se pencher sur "l'évolution du dossier libyen et sur les voies et moyens susceptibles de parvenir à une solution rapide et consensuelle à ce conflit", précise-t-on de même source.

Outre les représentants des pays membres du Comité, il réunira, notamment, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays limitrophes de la Libye, ajoute le communiqué.

Le Premier ministre sera accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.