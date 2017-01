Hadjar : les relations algéro-françaises sont soutenues par un dialogue politique "très étroit"

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé mercredi à Paris, que les relations entre l'Algérie et la France sont soutenues par un dialogue politique "très étroit", relevant d'intenses activités entre les deux pays.

"Cette 4e conférence intervient à un moment fort dans l'évolution des relations entre nos deux pays. Des relations qui ont connu, ces dernières années, d'intenses activités", a-t-il dit dans une allocution prononcée à l'occasion de la tenue à Paris de la 4e conférence algéro-française de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont les travaux prendront fin jeudi.

Pour M. Hadjar, cette densification des relations a été soutenue par l'instauration d'un dialogue politique "très étroit" et "constant" par le biais des diplomates et ministres des deux pays.

"Ceci s'est traduit également, a-t-il fait remarquer, par une forte relance de la coopération dans tous les domaines", rappelant la tenue, à Alger le 10 avril dernier, de la réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau, coprésidé par les Premiers ministres des deux pays.

A cet effet, le ministre s'est réjouit des résultats "remarquables" et des différents échanges qui ont eu lieu entre les deux pays et entre les deux communautés scientifiques et universitaires.

Il a tenu, dans ce contexte, à réaffirmer l'"attachement" et la "détermination" des hautes autorités algériennes pour le renforcement "davantage" des relations entre les deux pays afin, a-t-il souligné, de "parvenir à concrétiser un partenariat d'exception, à la hauteur des ambitions de nos deux peuples et à la mesure des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés". APS