CAN 2017 : l’Egypte, dernier qualifié pour les quarts de finale

L’Egypte est la dernière nation qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2017, qui se déroule au Gabon. Les Pharaons ont réussi à franchir le cap du premier tour, en dominant le Ghana (1-0), à l’occasion de la 3e et dernière journée du groupe D, disputée mercredi.

C’est finalement l’Egypte qui accompagnera le Ghana en quart de finale. Alors qu’un match nul, face au finaliste de l’édition précédente, leur permettait de se qualifier pour le second tour, les Egyptiens ont fait bien mieux en s’imposant sur le score de 1 but à 0.

Chef de file de cette nouvelle génération des Pharaons, Mohamed Salah, a été le grand artisan de cette qualification. Muet depuis le début du tournoi, le joueur de l’AS Rome a inscrit l’unique réalisation de cette partie à la 11e minute sur un coup franc direct.

Ce deuxième succès dans ce tournoi permet à l’Egypte de réaliser un joli coup double, passer en quart de finale, mais surtout, terminer en tête de la poule D avec 7 points.

De leur côté, les Black Stars du Ghana ont validé leur billet pour les quarts, samedi dernier, après avoir enregistré leur seconde victoire en battant le Mali (1-0). Premier du groupe avec le coup d’envoi de ce match, le Ghana s’incline pour la première fois et rétrograde à la 2e place (6 pts).

Le Mali et l’Ouganda out

Après l’Ouganda, premier pays éliminé de cette CAN, c’est au tour du Mali de passer à la trappe. Les Aigles, qui avaient besoin d’une victoire face à l’Ouganda, et d’un miracle aussi, ont échoué dans leur mission. Les coéquipiers de Sylla se sont contentés d’un match nul face aux Grues (1-1).

Les affiches des quarts de finale connues

La phase de groupes de la CAN 2017 a rendu son verdict et les huit équipes qui animeront la suite des débats sont : Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Tunisie, RD Congo, Maroc, Egypte et Ghana.

Le tournoi va observer une pause de deux jours, afin de permettre aux huit nations qualifiées de recharger leurs accus, avant de reprendre la compétition samedi prochain.

Pour ce 2e tour de la CAN, deux affiches promettent énormément et s’annoncent de toute beauté, il s’agit de Sénégal – Cameroun et Egypte – Maroc.

Voici le programme complet des quarts de finale :

Samedi :

17h00 : Burkina Faso - Tunisie

20h00 : Sénégal - Cameroun

Dimanche :

17h00 : RD Congo - Ghana

20h00 : Egypte - Maroc