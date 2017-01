L'ANP annonce la fin des opérations de déminage: plus 8,8 millions mines détruites

Le nombre de mines datant de l'ère coloniale détruites par l'Armée nationale populaire le long des frontières Est et Ouest du pays s'élèvent à 8.854.849 mines, a indiqué mercredi à Alger un responsable du ministère de la Défense nationale, qui a annoncé la fin des opérations de déminage et de destruction de ces mines.

"L'achèvement de l'opération de déminage couronne plus de 50 années d'efforts continuels et de travail sur le terrain pour l'éradication définitive du fléau des mines de notre pays, ce qui a permis la destruction de 8.854.849 mines", a déclaré le général Boualem Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation de l'Etat-Major de l’ANP, dans une allocution au nom du général de Corps d'Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP.

M. Madi, qui intervenait lors d'un point de presse organisé au niveau du Musée Central de l'Armée, a mis aussi l’accent sur l’importance de la réussite de l'opération de déminage et ses résultats positifs aux dimensions humanitaires et de développement.

L'achèvement de l'opération de déminage et de destruction des mines a permis "la livraison aux autorités locales de 62.421,194 ha de terres assainies afin de les exploiter dans le cadre de la relance du développement local dans les zones frontalières", a-t-il indiqué.