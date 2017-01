Débordement du barrage de Chelliff : 240 familles évacuées à Mostaganem

Quelque 240 familles ont été évacuées de leurs maisons inondées par les eaux pluviales au village de Hchachta Ammour (commune de Sour) dans la wilaya de Mostaganem, suite au débordement du barrage de Chelliff, a-t-on appris des services de la protection civile.

Le chargé d’information, le lieutenant Belakred Mohamed a indiqué que ces familles ont été placées dans des endroits sécurisés, sachant que le barrage de Chelliff est rempli à 100 pour cent, à la faveur des précipitations enregistrées les quatre derniers jours.

Les mêmes services ont intervenu pour secourir huit familles aux douars de "Mehaidia" et "Ouled Mokhtar" (Sour) et sauver 30 têtes de bétail à Sidi Belattar et des biens avicoles au douar Aizeb.

Des patrouilles d’inspection ont été effectuées le long des abords de oued Chelliff jusqu’à l’embouchure (est de Mostaganem) en utilisant des zodiacs d’intervention, a-t-on indiqué signalant qu'aucune perte humaine n’a été déplorée.

La direction de la protection civile de Mostaganem a placé ses agents en état d’alerte maximal mobilisant tous les moyens humains et matériels des différentes brigades d’intervention.

Une cellule de crise est également installée au siège de la direction de la protection civile et au poste avancé au douar de Aizeb composée de représentants des services de la daira et des communes de Mostaganem, Sour et Sidi Belattar, des direction des travaux publics et de l'hydraulique et l’entreprise de gestion du barrage de Chelliff.

A titre prévventif, des conseils sont prodigués aux habitants des zones concernées sur les ondes de la radio de Mostaganem et le wali de Mostaganem, Abdelouahid Temmar a inspecté les lieux sinistrées.