Des mégas projets agro-industriels pour mettre en valeur les zones Sahariennes et les Hauts Plateaux

La promotion de grands ensembles agro-alimentaires et l'intérêt qu'ils suscitent, de plus en plus, de la part des investisseurs nationaux, outre des partenaires Américains, a été le thème traité, jeudi, durant l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne.

Le président de la Fédération de l’agro-alimentaire, Abdelwahab Ziani, y rappelle que ces derniers, doués d’une solide expérience dans le domaine, ont commencé à mettre en valeur une superficie de 30.000 hectares, auxquels seront adjoints 30.000 autres où, dit-il, sera développée une agriculture « industrialisée et mécanisée ».

Il explique que la cueillette des fruits et des légumes qui y seront produits, sera mécanisée et que ceux-ci seront transformés à demeure.

M. Ziani signale, d'autre part, que des opérateurs privés projettent, de leur coté, de financer 34 projets agro-industriels similaires, en zones Sahariennes et dans les Hauts Plateaux, notamment à Adrar, El Menéa, Ouargla, Ghardaïa et Bordj Bou Arreridj.

Il tient, cependant, à faire part des contraintes administratives imposées à ces investisseurs nationaux qui peinent, déclare-t-il, à obtenir les documents nécessaires pour lancer ces chantiers, en raison d'une administration toujours tatillonne.

Il indique qu’outre les Américains et les nationaux, il y a beaucoup d'autres partenaires étrangers, à l’exemple des Hollandais, des Belges et des Français, qui souhaitent, eux aussi, réaliser des projets du même type, dont une trentaine, précise-t-il, sont en cours de négociation. .

Une fois réalisés, ceux projets, assure-t-il, permettrons de satisfaire le marché Algérien et de gagner d'importantes parts de marché à l’exportation, notamment en direction de pays du centre de l'Afrique.