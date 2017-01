Intempéries : Les établissements scolaires à l’heure des rattrapages de cours

Durant les derniers jours, plusieurs établissements scolaires ont été fermés, soit à cause de la neige et des inondations qui ont rendu les chemins de l’école impraticable dans certaines localités ou carrément à cause de l’absence de chauffage. Selon le ministère de l’éducation nationale, 2.689 établissements, des trois cycles scolaires, ont cessé leurs activités.

Pour rattraper ces retards cumulés et se mettre au niveau des établissements épargnés cette situation exceptionnelle, le département de Noria Benghebrit a concocté un programme adapté à chaque établissement.

Dans la wilaya de Médéa, «ce sont les écoles primaires qui ont été le plus affectées», explique à la Chaine 3, Mohamed Aouissi, chef de service de l’inspection à la direction de l’éducation. «Nous avons établis un programme de rattrapage adapté à chaque établissement», explique-t-il, en précisant que «ce plan d’action prévoit des cours pour l’après-midi du mardi et pour les samedis si cela s’avère nécessaire».

A Béjaia, tout le personnel est mobilisé pour rattraper les 6 jours de cours ratés. Selon Brahim Badir, directeur de l’éducation, des cours de rattrapage seront dispensés durant les mardis et Samedis ainsi que durant les vacances de printemps.

Au niveau de la wilaya de Bouira, où 30 établissements scolaires ont été fermés, la direction de l’éducation à laissé l’initiative au Conseils pédagogiques. «Nous avons organisé des réunions avec les directeurs et les inspecteurs où nous avons adopté un programmes de rattrapage bien étudié».

Si les routes ont été rouvertes à la circulation, le froid persiste toujours. Les enfants peuvent bien sûr reprendre le chemin de l’école, reste juste à se demander si ces écoles sont équipées de moyens de chauffage.