Les pièces d'état civil retirées par Internet après la publication de la loi sur la signature électronique

«Le citoyen pourra se faire délivrer ses documents d'état civil par Internet après la publication de la loi sur la signature électronique ». C’est ce qu’a affirmé, jeudi à Alger, Noureddine Bedoui, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, lors d'une séance de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales.

« Le passage à l'administration électronique est une nécessité incontournable pour l'amélioration du service public », a t-il ajouté.

Le ministre a rappelé que son département avait mis en place plusieurs supports pour le développement de l'administration électronique à l'instar du registre d'état civil informatisé, qui permet la délivrance des extraits d'actes de naissance, de décès et de mariage auprès de n'importe quelle commune.

Après avoir révélé que ce registre était relié à d'autres secteurs, M. Bedoui a encore fait savoir que le ministère a mis à la disposition des demandeurs de passeport et de carte d'identité nationale biométriques un site electronique permettant d'introduire les informations relatives à ces deux pièces et où sont fixés la date et lieu d'inscription. Le citoyen n'aura à se déplacer à la structure concernée que pour la récupération de son document, a-t-il dit.

Une nouvelle application installée sur le site du ministère de l'Intérieur permet aux citoyens s'enquérir des démarches à entreprendre pour la formation de ces dossiers et les doter des coordonnées relatives des différentes structures, a ajouté le ministre précisant que toutes ses mesures tendaient à permettre aux citoyens de se faire délivrer leurs documents sans peine et rapidement, a poursuivi le ministre faisant valoir que la ressource humaine nécessaire a été mobilisée pour la mise en œuvre du processus de réforme et de modernisation de l'administration.

Il a salué les recrutements opérés au niveau local signalant que d'autres opérations d'envergure nationale ont eu lieu dont la dernière remonte à 2014 et qui a pourvu 13.000 postes à travers toutes les municipalités du pays.

Des instructions ont été données aux communes à l'effet de redéployer les effectifs en fonction des besoins des services et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement pour la rationalisation des dépenses publiques et le renforcement des équilibres. Avec l'informatisation de l'état civil, certaines communes se sont retrouvées avec des effectifs pléthoriques qui ont été redéployés dans d'autres services, a soutenu le ministre.

M. Bedoui a d'autre part mis en avant l'importance de la formation qui s'imposera à l'avenir en tant qu'élément fondamental pour la promotion. L’introduction des technologies et outils électroniques dans la gestion de l'administration est un impératif dans le contexte des défis et de concurrence découlant de la mondialisation, a-t-il conclu.