SNTF: interruption du trafic sur des tronçons de lignes de Thenia

La Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) va opérer, à partir de la soirée du jeudi 26 janvier, des interruptions du trafic de voyageurs et de marchandises sur des tronçons de lignes de Thenia, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Il s'agit des tronçons de ligne Thenia-Bordj Bou Arrerridj (interruption du trafic du jeudi 26 janvier à 21h jusqu'à samedi 28 janvier à 4h) et Thenia-Bordj Menaiel (du jeudi 26 janvier à 21h jusqu'à vendredi 10 février à 4h).

Ces interruptions "se feront dans le cadre de la poursuite des travaux de voies au niveau du tunnel de Thenia, point de raccordement entre la ligne de Thenia-Bordj Bou Arrerridj et de Thenia-Bordj Menaiel", explique la même source.

Ainsi, les circulations de voyageurs régionaux et de grandes lignes concernées par cette interruption sont celles de Thenia-Bordj Menaiel et celles en aller-retour d'Alger-Annaba, Alger Constantine, Alger-Setif, Alger-Bejaia et Alger-Bouira.

Les autres circulations de voyageurs sont maintenues selon le programme et les horaires habituels, fait savoir la SNTF qui précise que pour tout renseignement complémentaire, il y a lieu de se rapprocher des gares ou de consulter son site web: www.sntf.dz.