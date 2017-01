Echéances électorales 2017 : le ministère de l'Intérieur assure de l'impartialité "totale" de l'administration

A quelques mois des élections, respectivement, législatives et locales, qui doivent toutes avoir lieu courant cette année 2017, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales s’attèle à préparer toutes les conditions nécessaires en vue de garantir leur bon déroulement.

Une première conférence de presse a été organisée, ce jeudi, au siège du ministère pour réitérer le ferme engagement de l’Etat de garantir la totale impartialité de l’administration et la mise à la disposition de tous les partis politiques les moyens adéquats de manière équitable.

La conférence a été animée par le directeur général par intérim des libertés et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, M. Amara Lakhdar, a indiqué que « l'administration est totalement neutre et offre toutes les possibilités aussi bien aux partis qu'aux citoyens», en réponse à une question sur la menace d'une éventuelle fraude brandie par l'opposition. Il a ajouté qu'il fallait cesser avec «cette suspicion de fraude», relevant que depuis toujours, il y avait des représentants des partis au niveau des bureaux et centres de vote qui assistent à toutes les opérations électorales, depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au dépouillement.