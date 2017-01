Election du nouveau président de la Commission de l'UA, point phare du sommet d'Addis Abeba

L'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine (UA) sera l'un des points phares inscrits à l'ordre du jour du 28ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA qui se tiendra les 30 et 31 janvier courant dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba.

Ainsi, la succession de Mme Nkosazana Dlamini-Zuma à la tête de cet important organe de l'UA, sera au cœur du sommet de l'Organisation panafricaine et la compétition s'annonce serrée entre les cinq candidats qui sont en lice pour succéder à la sud-africaine, même si des observateurs donnent les candidats du Tchad et du Kenya favoris en vue, notamment de leur «riche carrière diplomatique».

En effet, cinq candidats ont postulé pour le poste de président de la Commission de l'UA. Il s'agit des ministres des Affaires étrangères du Tchad Moussa Faki Mahamat, du Kenya Amina Mohamed, du Botswana Pelonomi Venson-Moitoi, de la Guinée Equatoriale, Agapito Mba Mokuy et de l'ancien ministre sénégalais, Abdoulaye Bathily

L'élection devait avoir lieu lors du sommet de juillet 2016 à Kigali (Rwanda), mais cette échéance a été reportée au sommet d'Addis Abeba durant lequel de nouvelles élections sont prévues.

Les candidats qui étaient en lice lors du sommet de Kigali sont l’équato-Guinéen Agapito Mba Mokuy, la Botswanaise Pelonomi Venson-Moitoi et l’Ougandaise Speciosa Wandira-Kazibwe.

Le président de la Commission est élu par la Conférence pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois, l'élection est un scrutin secret et à la majorité des deux tiers des Etats membres.

La Commission est le secrétariat de l'UA et a été créée en vertu de l'article 5 de l'acte constitutif de l'Union en remplacement du secrétariat général de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine). Elle est composée du président, du vice-président et de huit commissaires.

Depuis sa création en 2002, la commission a été présidée par l'Ivoirien Amara Essy (2002-2003), le Malien Alpha Oumar Konaré (2003-2008), le Gabonais Jean Ping (2008-2012) et, enfin, la Sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma (2012-2017) et qui n'a pas souhaité briguer un second mandat.

Les réunions préparatoires au sommet de l'UA, qui se tient sous le thème «Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse», a débuté le 22 janvier au niveau des représentants permanents pour se poursuivre au niveau du conseil exécutif de l'UA (du 25 au 27 janvier) afin d'élaborer l'ordre du jour qui sera soumis à la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

D'autres points sont inscrits à l'ordre du jour de ce sommet, notamment l'examen de la demande d'adhésion du Maroc à l'UA, le projet de réforme de l'organisation panafricaine, la création de la zone de libre échange continentale en plus des questions de paix de sécurité.