17e journée : le CS Constantine renoue avec le succès

L’O Médéa et le CS Constantine se sont imposés, vendredi, en battant respectivement le MC Oran et la JS Saoura, à l’occasion de la première partie de la 17e journée du championnat national de Ligue 1 Mobilis.

Dans l’affiche de la 17e journée, disputée entre l’O Médéa et le MC Oran, le dernier mot est revenu au nouveau promu (1-0). Les Olympiens ont attendu la 77e minute pour scorer l’unique réalisation de cette partie par S’bia, incorporé en seconde période par Sid Ahmed Slimani.

Le MCO aurait pu niveler la marque à la 92e minute, à la suite d’une sortie ratée du portier de l’OM, mais l’attaquant Moussi a loupé l’immanquable en faisant preuve d’un excès d’individualisme.

Fort de ce succès, l’OM (4e) inflige au MCO (3e) sa seconde défaite de la saison et revient à sa hauteur au classement avec 28 points.

Le CS Constantine renoue avec le succès

Après 9 matchs sans la moindre victoire, le CS Constantine gagne enfin. Les Sanafirs ont réussi à mettre un terme à leur période de disette en battant la JS Saoura par la plus petite des marges (1-0).

A l’image du premier match, cette partie a rendu son verdict en seconde période grâce à un but, de la tête de Manucho, inscrit dès le retour des vestiaires (48’).

A la faveur de ce succès, le CSC n’est plus relégable. Les camarades de Yacine Bezzaz mettent fin à leur longue traversée du désert et s’éloignent quelque peu de la zone de relégation (11e – 17 pts). Pour sa part, la JS Saoura fait du surplace et campe à la 5e position (25 pts).

La suite de cette 17e manche aura lieu samedi (16h00) avec deux rencontres au programme : MC Alger - USM El Harrach et USM Bel Abbès - CA Batna.

Concernant les quatre autres matchs, ils ont été reportés à une date ultérieure. Un ajournement motivé par la mise à disposition de certains joueurs au profit des équipes nationales A et militaire.

Résultats du jour :

O Médéa 1 – 0 MC Oran

CS Constantine 1 – 0 JS Saoura

Samedi (16h00) :

MC Alger - USM El Harrach

USM Bel-Abbès - CA Batna

Reportés :

DRB Tadjenanet – MO Béjaïa

CR Belouizdad – ES Sétif

RC Relizane – USM Alger

JS Kabylie – NA Hussein Dey

Classement Pts J

1). MC Alger 30 15

2). MC Oran 28 16

--). ES Sétif 28 16

--). Olympique Médéa 28 17

5). USM Alger 26 15

6). JS Saoura 25 17

7). USM Bel-Abbès 24 16

--). NA Hussein Dey 24 16

9). USM El Harrach 19 16

--). CA Batna 19 16

11). CS Constantine 17 17

12). CR Belouizdad 16 15

--). JS Kabylie 16 15

--). DRB Tadjenanet 16 16

15). RC Relizane 13 16

16). MO Béjaïa 11 15

Mohamed Kermia