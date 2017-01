20e anniversaire de l’assassinat de Abdelhak Benhamouda : le martyr de la République ressuscité

Une cérémonie de recueillement a été organisée, ce samedi à Alger, à la mémoire du défunt Abdelhak Benhamouda, ancien Secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs algériens (UGTA), en commémoration du 20ème anniversaire de son assassinat par un groupe terroriste.

La cérémonie organisée au siège de la Centrale syndicale a été marquée par la présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Ghazi, du secrétaire général de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, du secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes, et des représentants de partis politiques et d'associations de la société civile ainsi que de la famille et des compagnons du défunt.

M. Diop Denba, ex-secrétaire général adjoint de l'OUSA et doyen des syndicalistes africains a pris part à cette cérémonie.

Une gerbe de fleurs a été déposée sur la stèle commémorative avant la lecture de la Fatiha du Saint Coran.

Abdelhak Benhamouda est l'un des fondateurs du Comité national de défense de la République après l'arrêt du processus électoral en 1992.

Il a été assassiné par un groupe terroriste le 28 janvier 1997 à la place du 1er mai, devant la Maison du peuple, après avoir échappé auparavant à une tentative d'assassinat à la cité Garidi.

A Constantine, le fondateur du Comité national de défense de la République fascine encore les jeunes...

A Constantine, aussi une cérémonie de recueillement à la mémoire du défunt a eu lieu ce samedi en présence des autorités locales, de syndicalistes, de représentants de partis politiques et de la société civile ainsi qu’un nombre considérable de jeunes, a-t-on constaté.

Le secrétaire de wilaya de l’UGTA, Boudjamaâ Rahma, ami de longue date du défunt et qui était en sa compagnie juste avant son assassinat, à sa sortie de la Maison du peuple, à la place du 1er mai, se souvient encore du «pouvoir de mobilisation et de conviction» dont était fort feu Benhamouda.

C’était un «homme de dialogue, loyal, courageux, mais aussi responsable, n’ayant pas hésité à assumer des responsabilités pendant les moments cruciaux» qu’a vécus l’Algérie dans un contexte de crise économique et sécuritaire, a témoigné M. Rahma.

Depuis son assassinat, le 28 janvier 1997, le défunt Abdelhak Benhamouda, «continue d’inspirer les jeunes par son engagement, son patriotisme et son dévouement», a-t-il indiqué.

Jusqu’à aujourd’hui, il reste l’exemple d’un «parfait militantisme national en mettant l’intérêt du pays au-dessus de toute considération», ont estimé des jeunes rencontrés à Constantine à l’occasion de la célébration de ce20ème anniversaire de sa mort.

Les œuvres, les positions et les principes de ce «grand homme» qui a fait ses preuves pendant les moments les plus difficiles de l’histoire de l’Algérie, alors qu’elle vivait au rythme des attentats et des assassinats sanglants, constituent aujourd’hui «la fierté» des jeunes constantinois, venus nombreux assister à la commémoration de cette date marquante, a-t-on encore affirmé.

Le parcours du martyr Abdelhak Benhamouda «me rend fier de mon pays et de ses hommes», a déclaré Abdelghani, étudiant à la faculté d’architecture rencontré avec des amis devant le siège de la Maison syndicale de Constantine, point de chute pour aller commémorer cette date anniversaire.

Une table ronde, organisée jeudi à la maison du Syndicat dans le sillage du programme de commémoration du 20ème anniversaire de la disparition du défunt martyr, a été marquée par une présence nombreuse de jeunes qui n’ont pas hésité à s’informer sur le moindre détail du parcours du défunt, l'un des fondateurs du Comité national de défense de la République après l'arrêt du processus électoral en janvier 1992.

Devant l’intérêt manifesté par les jeunes au défunt, les personnalités qui ont animé cette rencontre, des amis d’Abdelhak Benhamouda notamment, ont laissé libre cours à leurs souvenirs et raconté des bribes de l’enfance du défunt, natif de Constantine.