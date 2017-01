Cross-country - 6ème étape : domination des athlètes de Bordj Bou Arréridj à Batna

Les athlètes de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont dominé, samedi, la 10ème édition du challenge national des "Ruines Romaines", 6ème étape du challenge national de Cross-country de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), qui s'est déroulé sur le parcours de Hamla à la sortie sud de la ville de Batna, dans des conditions climatiques difficiles, en raison du froid et de la pluie.

Les crossmen et crosswomen de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont brillé dans cette compétition qui s’est caractérisée par un niveau technique appréciable, confirmant leur régularité par la réalisation d’un joli tir groupé à Batna et en raflant presque tous les prix des quatre catégories "six prix sur les huit en compétition".

La course des seniors qui a regroupé l'élite nationale, était passionnante de bout en bout, et le titre chez les hommes ne s'est dessiné que dans la dernière ligne droite, le dernier mot étant revenu au talentueux Bordjien du NCBBA, Issam Zeghdan devançant Mouloud Madoui et Khireddine Bourouina qui ont tenté de rattraper le retard, sans succès.

L'épreuve dames est revenue à Abir Reffas de l’Académie de Souk-Ahras qui a confirmé son talent avec sa superbe foulée, supplantant et détrônant la Bordjienne, Loubna Kecheni, donnée archi favorite de la course.

Dans les autres catégories, les courses ont été marquées par une grande intensité aussi bien chez les filles que chez les garçons, et les podiums des courses disputées ont été conformes à la logique, puisque ce sont les meilleurs coureurs de la saison 2016-2017 qui se sont distingués.

Cette compétition organisée par la ligue d’athlétisme de la wilaya hôte sous l’égide de la fédération, a enregistré une forte participation avec plus de 1.200 athlètes, représentant 65 clubs issus de 15 wilayas, où il y avait surtout les meilleurs athlètes du pays et les plus en forme du moment, ainsi que les ingrédients qui étaient réunis pour en faire une totale réussite : une bonne organisation, un temps athlétique et un public nombreux tout le long du parcours.

Résultats techniques :

Seniors hommes :

1- Issam Zeghdan (NC Bordj Bou Arreridj)

2- Mouloud Madoui (NC Bordj Bou Arreridj)

3- Khireddine Bourouina (Ouled Fayet AC Alger)

Seniors dames :

1-Abir Reffas (Académie Souk-Ahras)

2-Loubna Kechini (Olympique Bordj Bou Arreridj)

3-Loubna Segni (P-C Souk Ahras)

Junior garçons :

1- Amine Boulainine (Olympique Bordj Bou Arreridj)

2- Fouad Aboud (COS Sétif)

3- Oussama Bassi (Kechida-Batna)

Juniors filles :

1- Silia Sayel (Azzazga-TZO)

2- Louiza Maamache (Kechida-Batna)

3- Wiem Yaha (Larbaa-Blida)

Cadets :

1-Oussam Cherrad (Olympique Bordj Bou Arreridj)

2- Walid Ouerghi (Tébessa)

3- Adel Nouioua (COS Sétif)

Cadettes :

1- Khadija Hebache (Olympique Bordj Bou Arreridj)

2- Asma Hebache (Olympique Bordj Bou Arreridj)

3- Meriem El-Iffaoui (Olympique Bordj Bou Arreridj)

Minimes garçons :

1- Yacine Nezar (A.Ras El-Oued/BBA)

2- Mohamed ûAli Gouaned (US Biskra)

3- Riad Kourich (Noudjoum El-Eulma)

Minimes filles :

1- Ismahane Mekki (Olympique Bordj Bou Arreridj)

2- Nouara Lemzaoui (Olympique Bordj Bou Arreridj)

3- Messaouda Mekhloufi (US Biskra)

