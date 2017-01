CAN 2017 : le Cameroun rejoint le Burkina Faso dans le carré d’as

Le Cameroun s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations 2017, suite à sa victoire, aux tirs au but, acquise face au Sénégal, à l’occasion du 2e quart de finale joué samedi à Franceville (Gabon).

La finale avant la lettre de cette 31e édition de la CAN, disputée entre deux prétendants au sacre africain, a tenu toutes ses promesses, tant sur le plan du jeu que sur le plan du suspense.

Dans une partie dès plus indécise, les grands marabouts du continent noir, réunis, auraient eu beaucoup de mal à pronostiquer sur l’issue finale afin de désigner un « Roi » entre les « Lions de la Teranga » et les « Lions indomptables ».

A l’image du premier quart de finale, la première période s’est soldée sur un score blanc (0-0). Le Sénégal, hauteur d’un parcourt quasi-parfait lors de la phase de poules (groupe B), aurait pu rentrer aux vestiaires avec au moins un avantage d’un but. Toutefois, les protégés de Aliou Cissé butaient à chaque fois sur une solide défense adverse.

Contrairement à la première mi-temps, la seconde période a été beaucoup plus ouverte et âprement disputée. Le temps d’un match, le stade Franceville s’est transformé en un gigantesque ring de boxe où les deux équipes s’échangeaient les coups à tour de rôle dans l'intention de mettre l’autre KO sans y parvenir.

Et c’est tout naturellement que le temps réglementaire pris fin sur le score de 0 à 0, invitant les deux protagonistes à s’affronter dans des prolongations qui n’ont rien donné non plus. Et c’est une nouvelle fois à l’issue de la fatidique séance de tirs au but que les deux équipes allaient se départager.

L’histoire se répète

En football l’histoire se répète souvent. Pour leurs retrouvailles dans une phase finale de la CAN, depuis la finale de l'édition 2002 perdue aux tirs aux buts face aux Lions Indomptables, les Sénégalais vont connaitre le même sort.

Encore une fois, les Camerounais se sont montrés les plus adroit dans l’exercice des pénaltys avec un sans faute (5 tirs sur 5), alors que Sadio Mané a raté son shoot côté sénégalais.

Suite à cette victoire, le Cameroun poursuit l’aventure de la CAN 2017 et rencontrera en demi-finale le vainqueur du match RD Congo – Ghana, prévu dimanche à 15h00.

Le Burkina Faso, premier qualifié

De son côté, le Burkina Faso s’est assuré d’une place dans le dernier carré suite à sa victoire enregistrée plus tôt dans la soirée face à la Tunisie (2-0).

Très disputé, ce premier quart de finale a mis du temps pour se débrider. En effet, les inconditionnels des Etalons ont du attendre la 80e minute pour reprendre des couleurs suite au but de Bancé (80’), sur coup franc, avant de laisser exploser leur joie quatre minutes plus tard suite à la seconde réalisation signée Nakoulma (84’).

En demi-finale, prévue le 1er février (20h00) au stade de l’Amitié Sino (Libreville), les coéquipiers de Kaboré retrouveront sur leur chemin l’équipe victorieuse du derby arabe Egypte – Maroc, programmé ce dimanche à 20h00.