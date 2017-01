La grève des 08 jours de 1957 a été un genre de référendum où le peuple a exprimé son attachement à la révolution

La grève des huit jours (28 janvier au 4 février 1957) a été une sorte de référendum où le peuple algérien a exprimé son attachement à la Révolution, ont indiqué samedi à Tlemcen les participants à une journée d’étude.

Lors de cette rencontre, organisée en commémoration de cet événement historique, les intervenants ont rappelé que cette grève, venue concrétiser les décisions du Congrès de la Soummam visant l’escalade de la lutte armée et politique qui a vu l'adhésion de tout le peuple algérien, a été confrontée à une répression barbare de la part de l'administration coloniale française.

L’universitaire de Tlemcen, Belaredj Abderrahmane a abordé le contexte où a eu lieu la grève et les facteurs ayant favorisé la généralisation de ce mouvement pour toucher toutes les activités commerciales et de services.

Il a mis en exergue les résultats obtenus au niveau national comme international dont la réaffirmation de l'attachement du peuple algérien à la glorieuse guerre de libération nationale et à l'indépendance du pays, la victoire politique sur la scène internationale, sachant que ce mouvement coïncidait avec la présentation de la cause algérienne devant l'Organisation des nations unies (ONU).

La rencontre à laquelle ont pris part des commerçants, des artisans et des jeunes porteurs de projets réussis, a été marquée par une communication traitant des mesures et démarches visant à développer l’économie nationale et la lecture de la lettre du secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Salah Souilah, dans laquelle il insiste sur le rôle à jouer par les commerçants et artisans pour préserver la paix de l’Etat algérien.

M. Souilah a appelé également à se mobiliser pour remporter la bataille économique menée à travers le pays et à contribuer à la réussite des prochaines échéances électorales.

Des moudjahidine, des commerçants et de jeunes promoteurs ont été honorés lors de cette journée d'étude marquée également par l’organisation d’une exposition de photos et archives sur la grève des huit jours au musée régional du moudjahid.