Pourquoi les mères portent naturellement leur bébé du côté gauche?

Instinctivement, même lorsqu’elles sont droitières, les jeunes mamans ont tendance à porter leur bébé du côté gauche. Il s’agit d’une caractéristique distinctive du comportement maternel chez les humains et les grands singes, mais son origine demeurait jusqu’ici inconnue.

Des chercheurs russes semblent avoir percé le mystère, en analysant notamment le comportement de plusieurs animaux.

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont observé le comportement de 11 espèces de mammifères marins et terrestres. Ils ont ainsi pu démontrer des schémas de latéralisation constants dans les interactions mère-enfant, indiquant la dominance de l'hémisphère droit pour le traitement social. "On peut supposer que le côté gauche des mères est lié à la nécessité accrue de suivre l'enfant dans un environnement dangereux". Comme l’expliquent les chercheurs, "les humains font partie des espèces adoptant des relations spatiales mère-enfant fortement latéralisée", précisent-il.

Une position qui augmente le contact visuel

Jusqu’ici, diverses explications avaient été avancées pour expliquer ce comportement quasi inné (meilleur contact physique pour que le bébé puisse entendre le battement de cœur de sa mère, avantages pratiques pour la mère, qui peut garder une main libre pour d'autres tâches même si elle est droitière). Mais, les chercheurs russes suggèrent que la préférence pour le côté gauche facilite potentiellement les relations mère-enfant.

La position d'un nourrisson sur le côté gauche de la mère peut optimiser la surveillance maternelle en dirigeant l'information sensorielle principalement vers l'hémisphère droit du cerveau de la mère. Ainsi, quand elle berce son bébé à gauche ou face à face, son œil gauche et celui de son enfant sont dirigés l'un vers l'autre, expliquent chercheurs. Ainsi, les informations visuelles vont principalement du côté de leur hémisphère droit du cerveau, le plus impliqué dans des fonctions telles que l'attention, la mémoire, le raisonnement et la résolution de problèmes (qui contribuent tous à une communication efficace). "S'il n'y a pas de contact visuel, ou un mauvais contact visuel, il n'y a pas d'activation de l'hémisphère droit de l'enfant, responsable des interactions sociales", a expliqué à la BBC News le Dr. Yegor Malashichev.

Selon les chercheurs, cette étude pourrait aider à faire avancer la recherche concernant les troubles du développement associés à la réduction du contact visuel entre la mère et le nourrisson, comme le trouble du spectre autistique