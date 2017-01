10 inventions conçues par des étudiants en 2016

Des applications pour smartphone aux objets qui soulagent les handicaps, les étudiants n’ont pas manqué de créativité en 2016. Retour sur leurs dix meilleures inventions.

Une bouteille fabriquée à base d’algues. Un vernis à ongles «anti-viol». Mais aussi des objets qui viennent en aide aux personnes handicapées. Autant d’inventions qui ont germé dans la tête d’étudiants pendant ou après leurs études en 2016. Le Figaro Etudiant passe en revue leurs dix meilleures inventions de l’année.

Un vernis «anti-viol»

Quatre étudiants en sciences de l’université de Caroline du Nord ont inventé un vernis à ongles détecteur de drogue. Trempé dans le liquide d’un verre, ce vernis change de couleur au contact de substances comme la Ketamine, le Xanax ou le GHB, susceptibles d’être utilisées par un violeur. Les inventeurs ont réussi une levée de fonds de 5,5 millions de dollars qui permettra la commercialisation du vernis dès 2017 sous le nom de «Undercover Colors».

Une application contre l’école buissonnière

Pas encore étudiante, Philippine Dolbeau a créé à 16 ans une application censée «assurer la sécurité des élèves et de lutter contre l’absentéisme». Baptisée NewSchool , elle informe les parents d’élèves de l’absence de leur enfant. L’application simplifie également l’appel en classe en équipant les élèves de bracelets connectés. Elle vise ainsi à remplacer les traditionnels cahiers d’appel en papier. C’est en voyant aux infos qu’un enfant avait été oublié dans un bus scolaire que Philippine a eu l’idée de créer NewSchool.

Un casque de vélo en papier

Isis Shiffer, une jeune diplômée de La Pratt Institute of Design à New York, a reçu le James Dyson Award 2016 pour avoir conçu un casque en papier pliable. Dénommé EcoHelmet , il est adapté aux usagers de vélos en libre-service. Grâce à sa structure alvéolaire, il résiste aux chocs comme n’importe quel casque classique en polystyrène. Son revêtement le rend perméable à la pluie pendant plusieurs heures. Ce casque pourrait être vendu dans les stations de vélo en libre-service au prix de 5 dollars.

Des ustensiles pour cuisiner avec un seul bras

L’oncle de Loren Lim a perdu l’usage d’un bras. Un handicap qui l’a privé de sa passion: la cuisine. Loren, jeune diplômé en design industriel à la National University de Singapour, a donc créé Oneware, une série d’ustensiles à utiliser avec un seul bras. Les personnes handicapées ou blessées au niveau d’un bras peuvent découper des aliments et faire la vaisselle de manière simple, pratique et sécurisée. Cette invention a reçu le James Dyson Award de Singapour.

Des gants pour traduire la langue des signes

Quand la technologie redonne la parole aux personnes sourdes et muettes. Thomas Pryor et Navid Azodi ont inventé SignAloud une paire de gants connectés capable de traduire en texte ou en sons les gestes effectués. La fondation Lemelson et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont accordé une récompense de 10.000 dollars aux créateurs , qui n’ont eu besoin que de 100 dollars pour concevoir leur prototype.

Un système de freins pour fauteuil roulant

Colin Gallois et Xavier Garcia ont conçu Freewheelchair, un système de roues adaptable à tous les fauteuils roulants. Ces étudiants en design industriel à l’université de technologie de Compiègne (UTC) sont partis du constat qu’arrêter un fauteuil roulant «revient à freiner une bicyclette en attrapant directement la roue». Grâce à leur système, les mains ne sont plus en contact direct avec la roue mais avec un moyeu relié à la roue. Cette invention a été récompensée par le James Dyson Award 2016.

Un détecteur de pesticides dans les fruits et légumes

Vos fruits ou légumes contiennent-ils des pesticides? Si oui, à quelle dose? Pour le savoir, Simon Bernard, étudiant en dernière année à l’École nationale supérieure maritime (ENSM) du Havre, a créé la Scan Eat, un scanner qui, placé au-dessus des aliments, détectent et quantifient les substances chimiques qui s’y trouvent. Cette invention a reçu le premier prix du concours Green Tech Ecoles, qui récompense les projets alliant nouvelles technologies et développement durable.

Une application pour ne plus déjeuner seul à la cantine

Rejetée par ses camarades, la lycéenne américaine Natalie Hampton a décidé de lutter à sa manière contre l’exclusion en milieu scolaire. Elle a créé l’application Sit With Us . Lancée en septembre, elle permet aux élèves d’un même établissement de se reprocher, par exemple en déjeunant à plusieurs à la cantine. «Si vous vous installez seule, les gens vous verront comme la fille qui n’a nulle part où s’asseoir», commente la lycéenne.

Une bouteille d’eau biodégradable à base d’algues

Une bouteille construite à base d’algues et 100% biodégradable, telle est l’invention d’Ari Jonsson, étudiant à l’Académie des arts de Reykjavik (Islande). Pour arriver à créer cette bouteille, le jeune inventeur utilise de l’agar-agar en poudre, un produit japonais qui devient gélifiant au contact de l’eau. La bouteille se décompose rapidement une fois qu’elle est vidée de son liquide. Par comparaison, une bouteille en plastique met entre 100 et 1000 ans à se décomposer.

Une application de blagues

À 20 ans, ils ont autant d’humour que de créativité. Avant de partir étudier à l’étranger, Tristan Lemoine (Imperial college de Londres), Antoine Bouttier (Royal Holloway de Londres) et François Falk (HEC Montréal) se sont connus au lycée Janson-de-Sailly. L’idée de créer Usmile, une application de partage de blagues selon nos centres d’intérêt (politique, sport, people, etc.), leur est venue lors d’un voyage à Montréal. Leur but: faire rire leurs potes qui partagent les mêmes délires. «Il est difficile de le faire sur Facebook, où des amis mais aussi de la famille sont connectés, et n’ont pas forcément le même humour», explique Tristan.