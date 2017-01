Hôpital spécialise en ophtalmologie d’Oran : adoption prochaine de la vitrectomie

L’établissement hospitalier spécialisé en ophtalmologie d’Oran adoptera, en 2017, la technique de vitrectomie, a-t-on appris de cette structure sanitaire.

Cette technique sans sutures sera utilisée pour la première fois dans cet hôpital, selon le chef du service activités médicales de l'EHS, Dr Amiri, qui a indiqué qu’elle concerne, entre autr es, la rétinopathie diabétique.

Cette chirurgie, qui permettra une réduction du coût, s'inscrit dans le cadre des projets innovants intégrés cette année dans le cadre de l’activité médicale de cet hôpital, a indiqué son responsable, Khaled Mohamed.

Cet établissement ophtalmique dont l’activité a une dimension nationale prend en charge les cas de rétinopathie diabétique de différentes wilayas du pays, contribuant à la réduction du nombre de prises en charge à l’étranger, a ajouté le chef du service des activités médicales.

L’hôpital assure d’autres traitements dont celui de la cataracte où 2.800 malades ont été opérés l’an dernier dépassant les objectifs de l'établissement fixé à 2.500 cas, a ajouté Dr Amiri.

Avec ses deux cliniques "Hamou Boutlélis" et "Front de mer" à Oran, cet hôpital a effectué plus de 76.000 consultations en 2016. Ses équipements et moyens logistiques et humains contribeuent à une qualité des prestations et à une meilleure prise en charge du malade, a-t-on affirmé. APS