Décret Trump : l'Iran convoque l'ambassadeur suisse représentant des intérêts US à Téhéran

L'Iran a convoqué dimanche l'ambassadeur suisse, Giulio Haas, dont le pays représente les intérêts américains en Iran, pour protester contre le décret du président américain Donald Trump interdisant l'entrée aux Etats-Unis de ressortissants de sept pays, dont l'Iran.

"L'ambassadeur suisse a été convoqué aux Affaires étrangères afin que lui soit remis une protestation écrite contre le récent décret du président américain", a déclaré Bahram Ghassemi, porte-parole du ministère, cité par les médias.

L'Iran et les Etats-Unis n'ont pas de relations diplomatiques depuis 37 ans et la Suisse représente les intérêts américains dans le pays.

Lors de la rencontre, le décret du président Trump a été qualifié par un diplomate iranien d'"inacceptable et contraire aux conventions des droits de l'Homme et aux accords consulaires entre les deux pays", a ajouté M. Ghassemi.

L'Iran a décidé samedi d'appliquer la réciprocité au lendemain du décret du président américain Donald Trump interdisant l'entrée aux Etats-Unis de ressortissants de sept pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen).

"Il a été rappelé à l'ambassadeur suisse que le peuple iranien a été victime des groupes terroristes au cours des décennies passées et que les Iraniens n'ont participé à aucune action terroriste et ont toujours été respectueux des règles et lois des sociétés dans lesquelles ils vivent", a ajouté M. Ghassemi. APS