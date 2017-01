CAN 2017 : l’Egypte complète le tableau des demi-finales

L’Egypte est le dernier qualifié pour les demi-finales de la CAN 2017. Les Pharaons ont validé leur billet pour le carré d’as, face au Maroc (1-0), dans le dernier quart de finale disputé dimanche à Port Gentil (Gabon).

Après avoir raté les trois dernières éditions de la Coupe d’Afrique des nations, l’Egypte a réussi son come-back en décrochant une place dans le dernier carré du tournoi continental. Une qualification acquise au bout du suspense face à une équipe marocaine qui n’a pas déméritée.

Dans ce derby arabe, l’enjeu a pris le pas sur le jeu, et c’est le spectacle qui en fait le frais. La première période de ce dernier quart de finale a été très pauvre en occasions de but. L’unique tentative franche d’ouvrir la marque est à mettre à l’actif de l’Egypte par l’entremise de Trezeguet (15’).

Bien placé au second poteau, l'ailier égyptien se trouvait à la réception d’un joli centre venu de la droite. Ce dernier ne s’est pas posé pas de question et a repris de volet mais le portier marocain, El Mohamadi, a bien dégagé la balle.

En seconde période, l’Egypte a failli prendre l’avantage dès la reprise par Mohamed Salah (49’). A la conclusion d’une jolie contre attaque, le pensionnaire de l’AS Rome (Italie) a résisté au retour d’un défenseur marocain avant de déclencher une frappe puissante, toutefois, d’El Mohamadi a réussi à repousser le cuire d’une main ferme.

La réaction marocaine ne s’est pas fait attendre. Après une belle action collective, sur une attaque placée, Bouhaddouz (54’) était tout prêt d’ouvrir la marque mais il lui manquait une dizaine de centimètres pour pouvoir pousser le ballon au fond des filets égyptiens.

Une minute plus tard, Boussoufa tente sa chance dès 25 mètres, avec un très joli tir enveloppé, mais la transversale sauve El Hadari (55’).

Sur sa lancé, les Lions de l’Atlas ont continué de presser très haut dans le camp adverse mais n’a pas trouvé de solutions par excès de précipitation par moment, et par manque de chance également.

Laissant la tempête passée, les Pharaons ont commencé à sortir la tête de l’eau en s’invitant de plus en plus dans la moitié de terrain marocaine. Le coup franc direct joué intelligemment par El Said en direction de Mohamed Salah, à la 77e minute, aurait pu être le tournant du match, mais la gardien marocain s’est de nouveau interposé.

Alors qu’il ne resté plus que trois minutes dans le temps réglementaire, l’Egypte est parvenu à prendre l’avantage par l’intermédiaire de Kahraba (87’) suite à un cafouillage dans la surface de vérité marocaine après un corner.

A l’issue de ce 4e et dernier quart de finale, le tableau des demi-finales s’est complété avec deux affiches alléchantes. La première mettra aux prises le Burkina Faso à l’Egypte alors que le second se jouera entre le Cameroun et le Ghana.

Programme des demi-finales :

Mercredi 1 février (20h00 à Libreville) : Burkina Faso - Egypte

Jeudi 2 février (20h00 à Franceville) : Cameroun - Ghana