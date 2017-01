Canada : Six fidèles tués dans l’attaque d’une mosquée à Québec

Six personnes, dont l’âge varie de 35 à 70 ans, ont été tuées, dimanche soir, dans une fusillade provoquées par deux hommes cagoulés qui ont tiré sur des fidèle Musulmans dans une mosquée de la ville de Québec, à l’issue de la prière du soir.

La police Canadienne, qui a fait état de l’arrestation de deux suspects, a indiqué que huit autres personnes avaient également été blessées dans ce que la porte parole de la sûreté du Québec, Christine Lacombe, a qualifié « d’acte terroriste ».

Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a condamné cet attentat ajoutant que c’est avec un sentiment « de choc, de tristesse et de colère que j’ai appris qu’une fusillade tragique et mortelle avait eu lieu ce soir ».

« Les Musulmans Canadiens constituent un élément important de notre tissu national, et des gestes insensés comme celui-là n’ont pas leur place dans nos communautés, nos villes et notre pays », a-t-il martelé, exprimant ses sincères condoléances aux familles et aux amis des personnes décédées.

« Ce soir, a-t-il déclaré, nous pleurons la perte des victimes avec tous les Canadiens ».

Le chef du gouvernement de la province du Québec, Philippe Couillard, a lui aussi, condamné cette attaque contre des Musulmans, rejetant, dit-il, « catégoriquement cette violence barbare ».

« Unissons-nous contre la violence et exprimons notre solidarité avec les Québécois de confession Musulmane », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

« Je condamne ce geste insensé », a aussi déclaré le maire de Québec, Régis Labeaume