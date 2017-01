Union Africaine : ouverture des travaux du 28ème sommet à Addis-Abeba

Les travaux du 28ème sommet de l'Union africaine (UA) se sont ouverts lundi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, sous le thème: "Exploiter le dividende démographique grâce à des investissements dans la jeunesse".

Le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, auquel prend part le Premier ministre Abdelmalek Sellal, en sa qualité de représentant du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, se penchera sur plusieurs axes notamment ceux relatifs à la réforme de l'organisation panafricaine, l'élection du nouveau président de la Commission de l'UA ainsi que sur d'autres questions liées à la paix et la sécurité.

Les chefs d'Etat et de Gouvernement africains donneront, toutefois, la priorité au dossier de la réforme de l'organisation panafricaine.

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal, a jugé, lors de son intervention devant la retraite des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA consacrée à la question de la réforme de l'Union, que ce processus ne devait pas toucher aux fondements et aux principes de l'UA contenus notamment dans son Acte constitutif, mais devait être efficace et tourné résolument vers la prise en charge des défis réels auxquels est confronté le continent dans un monde en pleine mutation.

C'est dans cet esprit que le Premier ministre a réitéré toute l'importance qu'accordait l'Algérie à ce processus et sa disponibilité à contribuer à son aboutissement.

Il sera également question, lors du sommet, de l'élection du président de l'UA pour l'exercice 2017, ainsi que du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, en remplacement de la Sud-africaine, Dlamini-Zuma, élue en 2012.

Le vice-président et les huit Commissaires qui composent la Commission devront aussi être désignés.

D'autres sujets concernant l'économie et le développement seront abordés par les dirigeants africains qui accordent une grande importance aux projets socio-économiques de l'organisation notamment ceux inscrits dans le cadre de l'agenda 2063.

Les dirigeants africains se pencheront également sur les questions de sécurité et de paix, au centre des préoccupations de l'Afrique.

D'autres points sont inscrits à l'ordre du jour de ce sommet, dont l'examen de la demande d'adhésion du Maroc à l'UA. APS