Le président de la République de Guinée Apha Condé élu président de l’Union Africaine

Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, a été élu lundi à Addis-Abeba président de l’Union africaine (UA) lors des travaux de la Conférence des chefs d’ Etat et de gouvernement.

Le 28ème sommet de l’UA s'est ouvert peu auparavant dans la capitale éthiopienne.

Alpha Condé succède au président tchadien, Idris Deby, à la tête de l’organisation panafricaine.

La présidence de l'UA revient d'ici le prochain sommet, conformément au système d'alternance, à la région Ouest-africaine dont les pays s'étaient mis d'accord pour la candidature unique du Guinéen Alpha Condé.

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal prend part aux travaux du sommet en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le nouveau président de l'UA souligne les avancées sur la voie de la réforme de l'UA

Le nouveau président en exercice de l'UA, a souligné lors de son allocution les avancées réalisées en matière de la réforme de l'organisation panafricaine.

S'exprimant, lors de la première séance du 28ème sommet de l'UA, après le protocole d'usage de succession M. Condé a notamment salué les efforts visant à rendre l'UA plus forte, indiquant que "... nous serons plus forts et capables de faire entendre notre voix au reste du monde".

La réforme des institutions de l'UA est destinée à "redynamiser l'action de l'organisation et lui permettre de faire face aux mutations que connaissent le continent et le monde".

La mission de présenter une réflexion sur ce volet avait été confiée lors du sommet de Kigali tenu en juillet 2016 au président rwandais, Paul Kagame, qui s'est entouré d'une équipe de neuf éminents conseillers représentant tout le continent.

Cette réforme, estime-t-on, vise également à renforcer les moyens dont dispose l'Union pour la mise en oeuvre de ses objectifs assignés dans l'agenda 2063.

Evoquant d'autres aspects, le nouveau président de l'UA a plaidé pour l'amélioration des conditions de vie des populations, se félicitant du fait que l'Afrique demeure l'"un des continents les plus dynamiques" avec un taux de croissance annuel de l'ordre de 5 pc du PIB.

Il a, en outre, plaidé pour une prise en charge efficace de la jeunesse du continent, soulignant que le sommet se tient, sous le thème: "Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse".

APS