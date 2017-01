Algérie-Allemagne : la 6ème Commission économique mixte prévue les 21 et 22 février 2017 à Alger

En préparation de la tenue de la 6ème Commission économique mixte algéro-allemande, prévue les 21 et 22 février 2017 à Alger, le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb a reçu, lundi, 30 janvier 2017 à Alger, l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, Michael Zenner.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l’état d’avancement des préparatifs et, plus largement, de l’esprit et de la qualité de la coopération économique, industrielle notamment, entre l’Algérie et l’Allemagne.

A l’effet d’approfondir ces relations, les deux parties ont convenu de travailler ensemble dans le sens de la promotion du partenariat économique bilatérale et des programmes de coopération à l’adresse des PME.

Plusieurs filières industrielles soutenant la politique de diversification économique intéressent les entreprises allemandes à l’exemple de l’industrie mécanique, la sous-traitance automobile, la chimie et l’industrie pharmaceutique.

Une rencontre des opérateurs économiques des deux pays se tiendra en marge des travaux de la 6ème Commission mixte algéro-allemande.