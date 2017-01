L'exposition collective "Exhaler Alger" en février à Paris

Une exposition collective de photographies réunissant une dizaine de photographes sur le thème "Exhaler Alger" est prévue du 17 au 25 février dans une galerie d'art à Paris, annoncent les organisateurs.

L'exposition, dont l'initiative revient au Forum France-Algérie, regroupe les lauréats d'un concours organisé à Alger en 2016 par la galerie d'art parisienne "Alma".

Yasmine Tandjaoui, Hind Mellah, Yasmine Douali, Marie Pancrazi, Mohamed Bouchama, Nadjib Bouznad, ou encore Seddik Rebati comptent parmi les photographes participants à cette exposition.

Le concours "Exhaler Alger" vise à mieux faire connaître la ville d'Alger, à révéler et à soutenir des créateurs contemporains qu'ils soient Algériens ou intéressés par ce pays afin de confronter des regards pluriels portés sur cet espace urbain, affirment ses organisateurs.

Les bénéfices de cette exposition-vente iront au financement du prochain projet du Forum intitulé "Exhaler Oran" prévu courant 2017, selon les organisateurs.

Le Forum France-Algérie est un réseau indépendant de personnes et d'associations.

Il oeuvre pour la promotion et la valorisation de l'apport des Franco-algériens dans la société française, le renforcement des relations entre l'Algérie et la France ainsi que pou la lutte contre l'islamophobie et les toutes formes de racisme.

Lancé en 2011, le forum avait institué le "Prix de l'excellence au féminin", décerné entre autres à l'historienne Malika Rahal, à la plasticienne Samta Benyahia ou encore à la chanteuse Souad Massi. APS