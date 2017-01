Rrencontre de concertation pour l’exportation de produits agricoles à partir du port de Djendjen vers l’Italie

Une rencontre de concertation sur la conclusion d’accords d’exportation de produits agricoles à partir du port de Djendjen (Jijel) en direction de l’Italie a réuni lundi à Jijel les acteurs concernés.

L'objectif de la rencontre est de "concrétiser" les protocoles d’accord signés relatifs à l’exportation, à partir de ce port, en direction de l’Europe, a indiqué Abderazak Selami, PDG de l’Entreprise portuaire de Djendjen qui a révélé que d’autres accords seront ultérieurement conclus.

Outre les responsables de l’entreprise portuaire concernée, des exportateurs, des producteurs, des représentants de sociétés nationales de transport maritime ainsi que les services des douanes, des chambres de l’agriculture des wilayas de Jijel et El Oued ainsi qu’un partenaire étranger venu d’Italie ont pris part à la rencontre.

Dans ce contexte, la représentante du partenaire italien, Véronique Lester, a proposé de réaliser une première opération d’exportation d’un container dans les meilleures conditions possibles (préservation, conditionnement, chaîne de froid, respect des délais) qui sera suivi par de plus grandes quantités éventuellement vers toute l’Europe.

Dans le cadre de la politique publique de promotion des exportations, le PDG du port de Djendjen a affirmé que l’administration du port s’engage à mettre à exécution le projet du couloir vert avec le concours des services des douanes, par la création d’une brigade mixte (commerce, douane) et la réduction de 50 % des frais de manutention et de relevage, les services maritimes (pilotage, remorquage, lamanage) pour le pavillon national de 75 %, et la gratuité totale pour les deux escales expérimentales.

Ce même responsable a également indiqué que les procédures d’exportation pour les produits périssables se feront en 24 heures et en 48 heures pour le reste, avant d'annoncer la création prochaine d’un terminal pour les fruits et légumes, tout en assurant que le port a tous les moyens pour sa concrétisation.

De leur côté, les présidents des chambres de l’agriculture de Jijel et d'El Oued ont relevé l’importance de ces rencontres pour le développement de la culture de l’exportation et entrer en contact avec de nouveaux partenaires.

Les représentants de la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) et la société française CMA CGM de transport de containers ont expliqué, pour leur part, les offres et les avantages qu’elles proposent aux opérateurs économiques.

Une réunion à huis clos a ensuite été tenue par les partenaires directement concernés pour définir les délais et les différentes phases afin de concrétiser la première opération d’exportation vers l’Italie.

Une exposition de produits agricoles (pommes de terre, tomates, carottes, piments, poivrons, oignons, courgettes et dattes) a été organisée au port à l’occasion, a-t-on observé. APS