L'auteur de la fusillade de Québec accusé de meurtres avec préméditation

L’auteur de l’attentat, dimanche soir, contre une mosquée à Québec, se soldant par la mort de six fidèles Musulmans, a été inculpé, lundi, de meurtre avec préméditation.

Alexandre Bissonnette, 27 ans, est également l’objet de cinq chefs d'accusation pour tentative de meurtre correspondant aux cinq personnes blessées et hospitalisées dans un état grave.

« Des perquisitions sont en cours et on espère obtenir la preuve » qui pourrait déboucher prochainement sur une inculpation pour « terrorisme et atteinte à la sécurité nationale », a précisé la police.

L'université Laval, proche de la mosquée, où s'est déroulée la tragédie, a indiqué que le suspect arrêté en lien avec l'attentat, était étudiant à la faculté des sciences sociales.

Le terroriste a été présenté à un juge et devrait de nouveau comparaître devant le tribunal, le 21 février, pour une audience au cours de laquelle le procureur doit lui présenter les charges retenues à son encontre.

Outre celle de deux Algériens, l'attaque de cet individu a provoqué la mort d'un Marocain, d'un Tunisien et deux Guinéens.