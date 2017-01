Réunion de la CISA à Alger : migration et emploi à l’ordre du jour

Les travaux de la session ordinaire du secrétariat général de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) ont débuté, mardi à Alger, et s'attelleront à l'élaboration du programme d'action de 2017 notamment les thèmes liés à la migration, à l'emploi et au travail décent.

Dans une déclaration à la presse, le Secrétaire général de la CISA, Ghessane Ghosn a indiqué que ces travaux de deux jours porteraient sur l'examen du programme 2017, en prévision de deux évènements phares, à savoir la réunion de la Conférence de l'Organisation arabe du travail (OAT) au Caire (Egypte) et celle de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève (Suisse).

Il a, dans ce cadre, évoqué les élections prévues au niveau du conseil d'administration de l'OIT, précisant que l'Algérie présentera des candidats.

Cette réunion évoquera les thèmes de l'immigration, de l'emploi et du travail décent, notamment suite à l'escalade de la violence et de l'hostilité aux arabes et aux musulmans ces derniers temps, a-t-il indiqué.

Dénonçant le fait que les immigrés arabes "ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux particulièrement dans leurs lieux de travail", il a précisé que "les syndicats arabes ont du pain sur la planche pour restituer à l'immigré arabe la place qui lui sied", ajoutant que "la confédération mène une bataille pour l'égalité, la justice, la dignité humaine et la justice sociale".

Les thèmes qui seront débattus à Alger seront soumis lors des deux prochains conseils de l'Organisation arabe du travail (OAT) et l'Organisation internationale du travail (OIT).