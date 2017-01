Alpha Condé rend hommage au président Bouteflika et à son engagement en faveur des causes africaines

Le président guinéen et président en exercice de l'Union africaine (UA), Alpha Condé, a rendu mardi à Addis-Abeba un vibrant hommage au président de la République, Abdelaziz Bouteflika et à son engagement "indéfectible" en faveur des causes africaines.

Le président guinéen, qui intervenait lors de la cérémonie de clôture du 28ème sommet de l'UA, a rappelé que M. Bouteflika avait été le plus jeune président de l'Assemblée générale des Nations unies et qu'en cette qualité il avait "grandement contribué" à la libération du continent africain et à la défense de ses causes justes.

A titre d'exemple, Il a cité son fort soutien aux Sud-africains sous l'égide de l'ANC (African National Congress), dans leur lutte contre le régime de l'apartheid. APS