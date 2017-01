Le Sahara occidental est un territoire "non libre" où les libertés démocratiques ne sont pas respectées

Le Sahara occidental occupé a été classé territoire "non libre", où le respect des droits politiques et civiques a enregistré un recul important en 2016, selon un rapport de l’ONG américaine, Freedom House présenté mardi à Washington.

En 2016, le Sahara occidental occupé a enregistré une nette dégradation en matière de respect des libertés démocratiques avec un score de 4 points sur cent, soit le plus mauvais score dans le monde après celui de Tibet, selon ce classement.

La fondation Freedom House a intégré le Sahara occidental dans le classement des territoires occupés, dont le statut final reste encore à déterminer, une manière de rappeler à l’occupant marocain que les territoires sahraouis ne font pas partie du Maroc.

Le classement s’aligne ainsi sur la position du département d’Etat américain qui avait maintenu fin 2016 les territoires sahraouis occupés dans la liste des dépendances, dont "la souveraineté reste à déterminer".

Le classement de l’ONG américaine compte 14 territoires occupés ou disputés au statut non définis et 195 pays indépendants.

Le rapport de Freedom House met, par ailleurs, l’accent sur le respect des libertés politiques et civiles dans le monde en avançant que l’année 2016 a enregistré un net recul dans ce domaine.

Au total, 67 pays sur les 195 concernés par ce classement ont connu un net recul en matière de respect des droits politiques et des libertés civiles en 2016, contre 36 pays ayant enregistré des progressions.

Comparée aux années précédentes, 2016 a enregistré pour la première fois un recul des libertés dans les pays dits libres. Les pays européens ont représenté à eux seuls un quart du nombre des pays ayant reculé dans le domaine du respect des libertés.

Il s’agit de la 11 ème année consécutive, ayant été grandement marquée par un recul de la démocratie dans plusieurs pays du monde, relève le rapport.

En 2016 il a eu 87 pays libres, 59 pays partiellement libres et 49 non libres, selon ce classement basé sur la faculté des citoyens d’un pays à jouir de leurs droits politiques et civiques. APS