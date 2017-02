Démantèlement d'un réseau international de trafiquants de drogue à Baraki

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont saisi cette semaine dans la circonscription administrative de Baraki 1000 comprimés de Subutex d'une valeur de 12 millions de dinars et arrêté quatre individus impliqués, a indiqué mercredi le commissaire de police Khaled Meniaï, chef de la police judiciaire de la circonscription administrative de Baraki.

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont mis hors d'état de nuire ce réseau criminel, saisissant 1000 comprimés de Subutex d'une valeur de plus de 12 millions de dinars et une importante somme d'argent issue du trafic de drogue et récupérant trois (3) véhicules et des téléphones portables, a précisé le commissaire de police Meniaï dans une déclaration à la presse.

Les quatre membres du réseau, des repris de justice âgés entre 30 et 50 ans qui activaient à l'intérieur du territoire national et à l'étranger, ont été arrêtés en flagrant délit et déférés aux juridictions territorialement compétentes (tribunal d'El Harrach), a-t-il ajouté, précisant qu'ils sont accusés d'importation et de trafic de drogues dures dangereuses.

La valeur d'un comprimé de Subutex (une drogue dure très dangereuse) oscille entre 4.000 dinars et 16.000 dinars.

Cette opération qui entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité en milieu urbain a été menée avec succès par la police judiciaire de la circonscription administrative de Baraki après l'exploitation d'informations parvenues aux services concernés qui ont ainsi pu identifier et arrêter les membres du réseau en flagrant délit. APS