Fédérations sportives : nouvelles dispositions pour la tenue des AG électives

La tenue des Assemblées Générales électives (AGE) des Fédérations sportives sont subordonnées à l'étude et au traitement des recours éventuels soumis aux commissions de recours mises en places lors des AGO qui doivent statuer dans les 72 heures, a indiqué mercredi le Ministère de la jeunesse et des sport.

"Le cas échéant, en cas de non acceptation des recours, les requérants peuvent déposer un appel auprès du Tribunal arbitral de règlement des litiges sportifs (TARLS) tenu également de rendre sa réponse au plus tôt", ajoute le communiqué du MJS.

Dans le cadre du processus de renouvellement des fédérations sportives et de l’implication de tous les acteurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a reçu mercredi le président du TARLS, Mohamed Bachi.

Renouvelant son engagement à garantir l’application stricte et en toute transparence des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le ministre a souligné qu'"aucune AGE ne se tiendra sans statuer d’une manière définitive, claire et juste aux recours introduits".

Dans ce cadre, Bachi a affirmé l'engagement et la mobilisation des membres du Tribunal à travailler à la réussite de cette opération conformément à la loi et à la réglementation.

APS