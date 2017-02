Des conteneurs en souffrance au port de Bejaia cédé aux écoles, au Croissant rouge et autres organismes.

Une opération de concession des produits en souffrance au port de Bejaia à différents organismes publics et sociaux a débuté mercredi avec comme objectif de renforcer le réseau de solidarité locale et soulager les quais des conteneurs qui les abritent, a-t-on appris jeudi auprès du port de Bejaia.

Confiées à la wilaya pour en assurer la répartition, ces marchandises concernent notamment l’habillement et les articles vestimentaires, les produits électriques et électrogènes ainsi que les produits d’hygiène, tous importés mais bloqués au port depuis des mois pour des considérations administratives et leur non-conformité aux procédures douanières, a-t-on précisé.

Les articles vestimentaires en question seront ainsi prédestinés au Croissant rouge et aux établissements scolaires et aux enfants nécessiteux, notamment les chaussures (4714 paires), des pantalons et robes (2502 unités), des blousons, des chaussettes (570 cartons). Quant aux produits électrogènes dont un conteneur entier de plaques chauffantes et quatre conteneurs d’ampoules et un conteneur de robots mixer seront soumis à l’arbitrage de la wilaya alors que les produits d’hygiène (lessive, gel WC, dégraissant,etc) seront alloués respectivement aux écoles et à la protection civile, a-t-on expliqué.

Cette décision de cession a été décidée en décembre dernier par la commission permanente, chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau du port de commerce. L’opération quant à elle va se poursuivre jusqu'à l’épuisement des stocks en souffrance. APS