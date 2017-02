Mettant le cap sur la vidéo : Facebook frôle les 2 milliards d’utilisateurs

La vidéo est l’axe de développement majeur du groupe qui a atteint très exactement les 1,86 milliards d’utilisateurs fin 2016. Pas question pour autant de produire toute de suite du contenu maison d’envergure.

Plus fort que jamais. Facebook vient de présenter ses résultats financiers 2016 et d’annoncer compter 1,86 utilisateurs mensuels dont 1,74 milliards sur mobile au 31 décembre 2016. Une très belle croissance que Mark Zuckerberg compte bien conforter avec la vidéo. « Je vois la vidéo comme une tendance majeure », a-t-il déclaré lors des échanges qui ont suivi avec la presse. Mais niveau stratégie, il se contente pour le moment de s’inspirer de YouTube plutôt que de Netflix.

De grandes ambitions pour plus tard

Facebook finance déjà des films de réalité virtuelle via Oculus, qui dispose depuis janvier 2015 de son propre studio de cinéma, Oculus Story Studio. Mais seuls des courts métrages en sont sortis pour l'instant. La société serait aussi en discussion avec des majors hollywoodiennes pour produire des longs métrages et des séries TV. Le Wall Street Journal avance même qu’elle travaille sur une application de streaming vidéo pour Apple TV et Android TV. Des ambitions qui n'ont pas été démenties pas le patron de Facebook.

Mais la priorité fixée aujourd’hui par Mark Zuckerberg est bien plus modeste : enrichir les fonctionnalités vidéo de toute la famille de services du groupe, ainsi que le fil d’actualité et l’onglet vidéo du réseau social avec des contenus courts à grignoter facilement, comme sur Youtube. Pour cela, il va falloir mettre en place un business model et rémunérer les créateurs, à l’avance et avec un système de partage de revenus. Le directeur financier David Wehner a précisé qu'un large éventail de contenus apparaîtrait de façon progressive. Cela devrait commencer par des clips premium.

L’onglet vidéo, accessible à tous les utilisateurs aux Etats-Unis, permet désormais d’accéder directement à ce format, au lieu de tomber dessus par hasard au gré de son fil d’actualité. Zuckerberg espère que cela va influencer le comportement des internautes et les inciter à en consommer davantage. Et générer ainsi encore plus de revenus publicitaires.