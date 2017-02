Radio culture célèbre sa 22ème année : diffusion de la 1ère émission "Houna el thakafia"

La célébration, jeudi à Biskra, du 22ème anniversaire de la création de la radio culture Algérie a été marquée par la diffusion du premier numéro de l’émission "Houna el thakafia" (Ici la culturelle), en présence de nombreux responsables locaux, d’académiciens et d’intellectuels venus des quatre coins des Ziban , a-t-on constaté.

La maison de la culture Ahmed Redha Houhou de Biskra a abrité, à cette occasion, pendant près de deux heures, une conférence sur "Le rôle des médias dans la promotion du patrimoine culturel", animée par Abderrezak Djellouli et diffusée en direct sur les ondes de la radio régionale de Biskra.

A ce sujet, Saïd Ayadi de l’université de Blida a affirmé que les différents canaux médiatiques sont à même de participer à la promotion du riche patrimoine culturel de l’Algérie, avant d’ajouter que le journaliste "se mue alors en faiseur de culture avec la lourde tâche de mettre en avant le patrimoine culturel dans toute sa dimension humaine".

De son côté, Noureddine Zemmam de l’université de Biskra a précisé que le journaliste "joue un rôle vital dans le dépoussiérage de l’héritage culturel et de sa diffusion au plus grand nombre", ajoutant qu’il n’en demeure pas moins que la mise en valeur des attributs culturels d’une région donnée, requiert l’implication du plusieurs acteurs, à l’instar des architectes ou encore les responsable locaux de la culture.

Le directeur de la radio régionale de Biskra, Abdelhak Fekroun, a, dans ce contexte, rappelé que la radio dont il a la charge s’attelle depuis sa création à "sublimer et à transmettre le patrimoine culturel" de la région à ses auditeurs, citant l’exemple des émissions "Ahadith fi el fikr oua el adeb" (Dialogues sur la pensée et la littérature), "Fenan min El Ziban" (Artiste des Ziban) et "Chabab 07" (jeunesse 07).

La radio culture s’emploie, de par sa nature de chaîne thématique, à présenter la culture algérienne sous toutes ses facettes, selon son directeur Mohamed Badreddine, qui a indiqué que chaque numéro de cette nouvelle émission mensuelle "Houna el thakafia" sera présenté à partir d’une wilaya différente. APS